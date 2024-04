Framework vuole andare oltre i portatili: quale sarà il suo prossimo dispositivo riparabile?

Framework ha annunciato un nuovo finanziamento da 18 milioni di dollari, che le consentirà di supportare l'espansione della loro missione di fornire elettronica di consumo duratura, riparabile e personalizzabile, andando ben oltre il mondo dei laptop.

Nirav Patel, CEO dell'azienda, ha dichiarato a The Verge che il piano, in fondo, è sempre stato questo. I portatili sono stati semplicemente il punto d'ingresso, scelto ovviamente non a caso, ma perché l'azienda pensava che fosse un campo nel quale c'era lo spazio necessario per farsi conoscere e farsi apprezzare. Del resto, se vuoi fare una grande scommessa, non puoi partire con i freni tirati.

Quale sarà quindi il prossimo passo per l'azienda ancora non lo sappiamo. In merito Patel non si è minimamente sbottonato. Potrebbe essere un altro prodotto "difficile" come i notebook, o qualcosa di più piccolo e semplice. Di recente, per esempio, abbiamo visto gli auricolari riparabili di Fairphone, segno che appunto non occorre fare dispositivi grandi per renderli anche facilmente riparabili.

L'unica cosa chiara è che Framework sembra avere le idee chiare. Non si tratterà insomma di tentativi a caso, ma di avere una roadmap capace di portarli avanti, anno dopo anno. "Ogni volta che un prodotto entra nella nostra agenda, non diremo: 'Questo è riparabile, questo è tutto'. Il primo prodotto è il primo paletto nel terreno".

Come probabilmente saprete, il Framework Laptop 13 ci ha convinto tantissimo (ancora oggi è il mio portatile Windows di riferimento - NdR), mentre sul 16 pollici c'è stata qualche perplessità in più a livello internazionale, ma ne riparleremo solo quando potremo recensirlo, cosa che speriamo di poter fare nei prossimi mesi.

La cura nel dettaglio, e la dedizione di Framework, ci lasciano ben sperare. Del resto è sempre bello avere un'alternativa in più, specialmente se "duratura, riparabile e personalizzabile", no?