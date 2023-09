Francia e Cina contro iPhone: ecco cosa sta succedendo

Negli ultimi giorni si sono rincorse un paio di notizie, non collegate tra loro, che hanno entrambe per protagonista iPhone, anche se Apple avrebbe senz'altro preferito non essere al centro della vicenda in questo caso.

Partiamo dalla Francia, che ha messo al bando iPhone 12 per presunto superamento del limite di radiazioni tollerate per legge. Apple dovrà non solo ritirare dal commercio iPhone 12 ma anche modificare quelli già venduti. Secondo i test condotti dall'agenzia francese infatti, gli utenti del melafonino in questione assorbirebbero 5,74 watt per kg con iPhone 12 a diretto contatto col loro corpo, ben oltre il limite europeo di 4 watt per kg.

Secondo il ministro dell'Economia digitale francese un aggiornamento software dovrebbe essere sufficiente a risolvere il problema, senza necessità di intervenire sull'hardware. Apple ha ovviamente contestato i rilevamenti della autorità francesi, ma la vicenda è ancora in corso, tanto che l'azienda di Cupertino avrebbe ordinato un precauzionale silenzio anche al suo staff tecnico nei confronti dei clienti, stando a quanto riportato da Bloomberg.

In ogni caso, è proprio notizia di questi ultimi minuti, Apple ha deciso di procedere con l'aggiornamento software in questione, e il governo francese ha accolto positivamente la notizia, dichiarandosi pronto a testarlo subito dopo il rilascio. Nel frattempo, sull'onda di quanto successo in Francia, anche il Belgio condurrà analisi in merito. E forse è proprio per evitare un effetto valanga che Apple si è mossa tanto in fretta.