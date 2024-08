Samsung porta l'IA sui frigoriferi, e potrete farci anche gli sfondi

L'azienda ha infatti rilasciato un nuovo aggiornamento per alcuni dei suoi più recenti frigoriferi, in modo che possano offrire agli utenti anche un pizzico di intelligenza artificiale.

Gli elettrodomestici Samsung si aggiornano con un tocco di IA

Samsung ha appena annunciato un importante aggiornamento per alcuni dei suoi più recenti elettrodomestici, in particolare per i suoi frigoriferi.

L'aggiornamento software introduce delle nuove funzionalità IA per la generazione di sfondi. La generazione di tali contenuti richiederà che gli utenti scelgano un tema tra sette categorie e uno tra sei stili artistici. Lo sfondo generato con l'IA potrà poi essere visualizzato sullo schermo frontale del dispositivo, oppure salvato nella raccolta personale per usarlo in un secondo momento.

La nuova funzionalità di Samsung richiederà che il dispositivo sia connesso a internet, e tutti gli utenti potranno generare un massimo di cinque sfondi al giorno.

Questa nuova funzionalità arriverà per i frigoriferi dotati di Family Hub lanciati nel 2022 in USA e Corea del Sud.

Oltre alla generazione degli sfondi, con il nuovo aggiornamento Samsung introduce dei consistenti miglioramenti per Bixby, il suo assistente virtuale intelligente. Bixby diventa più intelligente, nel senso che sarà in grado di ricordare le risposte date in precedenza, e anche di rispondere a domande che riguardano la risoluzione di problemi.

Sarà quindi possibile chiedere alla lavatrice di effettuare un lavaggio in modo che finisca prima dell'ora di cena, oppure di interpretare i codici di errore ricevuti.

Quest'ultima novità, fa sapere sempre Samsung, arriverà per specifici modelli di elettrodomestici. Si parla di Bespoke 4-Door Refrigerator con AI Family Hub; Bespoke AI Laundry Combo; Bespoke Slide-in Range; Bespoke Jet Bot Combo AI; e Bespoke AI WindFree Gallery Freestanding Air Conditioner.