Esiste infatti una scorciatoia molto semplice e mnemonica per configurare i prodotti dell'azienda: fritz.box . Basta scrivere questo indirizzo nel browser, quando connessi alla rete generata da uno dei modem / router AVM, per arrivare subito alla pagina di login in cui inserire le proprie credenziali di accesso .

I Fritz!Box sono da molti considerati tra i migliori router Wi-Fi in commercio, e a ben vedere! È difficile infatti trovare una combinazione di hardware e software così all'avanguardia, sia in termini di funzionalità che anche di semplicità d'uso. Eppure AVM, l'azienda che li produce, è stata protagonista di una "svista" piuttosto seria.

Da lì si entra poi nella configurazione del dispositivo, dalla quale è possibile cambiare ogni parametro, inclusi SSID, username e password. Peccato che da pochi giorni il dominio fritz.box appartenga a qualcuno che non è AVM. Ecco infatti cosa risponde il whois se interrogato in merito.

# whois.nic.box Domain Name: FRITZ.BOX Registry Domain ID: D426926400-CNIC Registrar WHOIS Server: whois.namesilo.com Registrar URL: https://www.namesilo.com Updated Date: 2024-03-05T15:27:59.0Z Creation Date: 2024-01-22T23:06:20.0Z Registry Expiry Date: 2025-01-22T23:59:59.0Z Registrar: NameSilo, LLC Registrar IANA ID: 1479 Domain Status: serverTransferProhibited https://icann.org/epp#serverTransferProhibited Domain Status: serverUpdateProhibited https://icann.org/epp#serverUpdateProhibited Domain Status: serverDeleteProhibited https://icann.org/epp#serverDeleteProhibited Domain Status: serverRenewProhibited https://icann.org/epp#serverRenewProhibited Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited Registrant Organization: 3DNS Privacy, LLC Registrant State/Province: CA Registrant Country: US

Che adesso chiunque abbia registrato il dominio potrebbe usarlo per creare una pagina di(al momento non è questo il caso), con la qualedi "distratti" utenti. Finché siete connessi alla rete locale del vostro Fritz! infatti non ci sono problemi, ma qualcuno potrebbe usare fritz.box per errore anche da remoto, oppure, nel caso fossero stati modificati i DNS, il problema si presenterebbe anche in locale.

È comunque molto più probabile che non vi siano a breve grossi rischi per la sicurezza, ma piuttosto che chi è ora in possesso di fritz.box offrirà ad AVM la vendita del dominio (a caro prezzo); un prezzo che l'azienda tedesca dovrà probabilmente pagare, per la sicurezza dei suoi utenti e per la sua leggerezza in merito.