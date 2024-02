Fritz al MWC: nuovi modem, router e FRITZ!OS per una casa sempre più connessa

Se dici Mobile World Congress è certo che troverai anche Fritz! tra i vari stand, e allora vediamo subito quali novità ha portato il noto produttore tedesco, che dovrebbero arrivare anche sul nostro mercato. Prima di iniziare, visto che siamo in tema, vi ricordiamo quali sono i migliori router Wi-Fi.

FRITZ!Box 5690 Pro : nuovo router in fibra ottica e DSL con Wi-Fi Mesh tri-band e Wi-Fi 7, porta LAN/WAN da 2,5 gigabit, e le opzioni per Smart Home tramite DECT ULE, Zigbee e Matter, in modo da controllare efficacemente qualsiasi dispositivo domotico.

: nuovo router in fibra ottica e DSL con Wi-Fi Mesh tri-band e Wi-Fi 7, porta LAN/WAN da 2,5 gigabit, e le opzioni per Smart Home tramite DECT ULE, Zigbee e Matter, in modo da controllare efficacemente qualsiasi dispositivo domotico. FRITZ!Box 5690 XGS-PON : un gateway per la smart home, con Wi-Fi 7 e una porta WAN/LAN da 10 gigabit

: un gateway per la smart home, con Wi-Fi 7 e una porta WAN/LAN da 10 gigabit FRITZ!Box 6860 5G: modem / router 5G (NSA, SA) ed LTE, con velocità fino a 1,3 gigabit/s e supporto Wi-Fi Mesh in Wi-Fi 6. È dotato anche di una base DECT per la telefonia e le applicazioni Smart Home e supporta Voice over LTE e Voice over New Radio. Infine dispone anche di Power over Ethernet, per essere collocato in modo semplice in qualsiasi punto della casa, anche in ambienti esterni.

AWM presenta anche un'estensione del FRITZ!Mesh Repeater, e annuncia il nuovo FRITZ!OS 7.80 disponibile per i FRITZ!Box 5590 Fiber, 5530 Fiber, 7590 AX e 7530 AX, che ottimizza in particolare la connessione in fibra ottica, che sempre più famiglie stanno scegliendo.

A seguire tutte le specifiche ufficiali dei modelli sopra citati.

FRITZ!Box 5690 Pro

Potente router integrato per fibra ottica e DSL

Supporta gli standard della fibra: GPON fino a 2,5 Gbit/s, AON fino a 1 Gbit/s

Può essere utilizzato su un modem in fibra ottica (ONT) con 2,5 Gbit/s (WAN)

Supporta DSL con supervectoring 35b fino a 300 Mbit/s

Mesh tri-band, 4 x 4 su 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz / Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6

Velocità Wi-Fi: 6 GHz: fino a 11,53 Gbit/s (Wi-Fi 7); 5 GHz: fino a 5.760 Mbit/s (Wi-Fi 7); 2,4 GHz: fino a 1.200 Mbit/s (Wi-Fi 6)

1 porta LAN/WAN da 2,5 gigabit e 4 porte LAN a 1 Gbit/s

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 connessione telefonica analogica (FXS)

Smart Home tramite DECT ULE e Zigbee, in fase di preparazione

1 x USB 3.1 per dongle mobili (5G/4G), supporti di memorizzazione e stampanti

FRITZ!Box 5690 XGS-PON

Router in fibra ottica ad alta velocità fino a 10 Gbit/s

Supporta lo standard in fibra ottica XGS-PON

Mesh Wi-Fi, 4 x 4 su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 7, 6

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 5.760 Mbit/s, 2,4 GHz; 2,4 GHz fino a 1.200 Mbit/s

1 porta LAN a 10 gigabit e 4 porte LAN a 1 Gbit/s

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 connessione telefonica analogica (FXS)

Smart Home tramite DECT ULE, in preparazione Matter

1 x USB 2.0 per dongle mobili (5G/4G), supporti di memorizzazione e stampanti