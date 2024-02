Parliamo ad esempio delle autorizzazioni per gli SMS e le notifiche, che possono essere sfruttate per intercettare le OTP inviate da banche o altri servizi, oppure di alcune autorizzazioni per l'accessibilità, che possono essere usare per leggere e interagire con il contenuto dello schermo, permettendo ai malintenzionati di carpire password e altri dati sensibili.

L'idea ha senso, ma non è sempre facile distinguere i buoni dai cattivi, ad esempio le app che provengono da (legittimi) store alternativi, e se i truffatori trovassero il modo di ingannare il sistema potrebbero non essere sottoposti alla scansione voluta.

C'è poi il discorso dei falsi positivi, ma anche per questo motivo è in corso un test limitato solo a Singapore. Se darà esito positivo, molto probabilmente, prima o poi vedremo questo tipo di protezione anche da noi.