Il nuovo FRITZ!Box 5690 Pro è così veloce che quelli lenti siete voi!

Se dici IFA non puoi non dire Fritz!, anche perché l'azienda berlinese non solo è uno dei più famosi produttori al mondo di dispositivi per il networking, ma gioca appunto anche in casa. E allora andiamo subito a vedere quali novità sono state presentate in Germania, partendo ovviamente da un nuovo router, ma c'è tanto altro. Al momento non abbiamo prezzi esatti e disponibilità in Italia, ma dato che la fiera è ancora in corso dovremmo essere in grado di comunicarveli nei prossimi giorni.

FRITZ!Box 5690 Pro

Che abbiate connessione in fibra ottica o DSL, il nuovo 5690 Pro è l'ideale, con Wi-Fi 7 tri-band (probabile che non abbiate nemmeno un dispositivo compatibile al momento) e supporto Zigbee. Il design di questo modello è verticale, e supporta sia gli standard GPON e AON, ma può essere usato anche tramite la porta WAN da 2,5 GBit/s in cascata a un ONT. In alternativa, il FRITZ!Box 5690 Pro può essere utilizzato su tutte le connessioni DSL, incluso il supervectoring, per velocità fino a 300 MBit/s. LA sua velocità massima IN WI-FI 7, sfruttando le tre bande a 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, arriva fino a ben 18,5 Gbit/s (di nuovo: quasi impossibile sfruttarli adesso). Oltre al DECT ULE, abbiamo già accennato al supporto Zigbee, ma il router è anche predisposto per Matter. A completare la dotazione abbiamo ovviamente un sistema telefonico, supporto a VPN, accesso ospiti sulla Wi-Fi, firewall, e porte USB per collegare pennine di vario tipo.

FRITZ!Powerline 1240 AX

L'ultimo powerline Fritz! è ottimizzato per reti Mesh, con velocità fino a 1.200 Mbit/s tramite la linea elettrica, e fino a 600 Mbit/s in Wi-Fi 6. La configurazione è come sempre semplicissima: basta la pressione di un pulsante, dopo averlo collegato alla corrente.

FRITZ!DECT 350

AVM ha presentato anche un nuovo sensore magnetico per porte e finestre, per rilevare automaticamente aperture non autorizzate. Potete usarlo non tanto per ragioni di sicurezza ma anche per implementare delle routine di risparmio energetico; ad esempio "Se finestra è aperta, abbassa il riscaldamento". Potete anche montarlo tramite la striscia adesiva inclusa in modo da nasconderlo tra anta e telaio delle finestre di tipo Eurofold, in modo che sia di fatto invisibile. Il Fritz!DECT 350 si interfaccia con tutti i dispositivi smart home della stessa azienda e con quelli compatibili Zigbee, quindi le sue potenzialità sono dipendenti solo dalla vostra dotazione domotica.

Altre novità software