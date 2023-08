Fuchsia 12 arriva in beta su Nest Hub: ecco le novità

Negli ultimi anni abbiamo visto Google attivo anche nel settore degli smart display, con i suoi Nest Hub che hanno preso sempre più piede, anche grazie alle innovazioni software fornite da Google.

Proprio a proposito di software per Nest Hub arrivano delle novità. Nell'ultimo anno abbiamo visto Fuchsia, la piattaforma software sviluppata da Google, arrivare ufficialmente su Nest Hub, andando a sostituire il sistema operativo precedente noto come Cast OS. E nelle ultime ore Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento proprio per Fuchsia.