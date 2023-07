Il difficile momento di Fuchsia tra battute d'arresto, tagli e dissenso

Proprio quando sembrava che Fuchsia avesse trovato una sua strada, il sistema operativo proprietario di Google che ai suoi primi vagiti sembrava avrebbe potuto sostituire addirittura Android subisce un brusco stop.

A rilevarlo, il sito 9to5Google che ha scoperto come lo sviluppo per portare Fuchsia sugli altoparlanti smart dell'azienda come Nest Audio (a proposito, sapete come resettarli?), sia stato interrotto.

Ma cosa sta succedendo e qual è la strada che sembrava avesse trovato Fuchsia? Per chi non ne sta seguendo le vicende, dal 2017 a oggi si è fatto un gran parlare del sistema operativo della GrandeG, che dall'anno scorso ha trovato una sua ragion d'essere (dopo alcune deviazioni su Pixelbook e schede per sviluppatori) sostituendo Cast OS, l'OS dei dispositivi Nest.

Google lo ha portato silenziosamente su Nest Hub e Nest Hub Max, e aveva iniziato il lavoro per portarlo sugli altoparlanti. Qui sono iniziati i problemi in classico stile Google, perché poco dopo aver sperimentato Fuchsia su un altoparlante, la casa di Mountain View aveva abbandonato il progetto per riprenderlo successivamente.

Inoltre si era scoperto che il gruppo di sviluppo dell'OS aveva non solo iniziato a lavorare su più speaker, ma anche su un dispositivo inedito dotato di ultra wideband.

Ma non solo. La stessa Amlogic, che produce i SoC dei Nest, aveva iniziato a dare il suo contributo, e quindi sembrava che Fuchsia sarebbe arrivato presto su Nest Audio e Mini. Ieri però la battuta d'arresto. In un colpo solo, il gruppo al lavoro sul progetto ha contrassegnato i SoC di tutti gli altoparlanti, come appunto Nest Audio, Nest Mini, Nest Wifi, un altoparlante Nest potenzialmente in arrivo e alcuni altoparlanti intelligenti basati su Android Things, come non supportati da Fuchsia.