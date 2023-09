Caratteristiche Tecniche

La gamma dinamica estesa arriva fino a 14 stop e ci sono diversi strumenti per la gestione del fuoco e di altri parametri per i video.

Dal punto di vista dei video, ci sono nuove modalità di registrazione (Premista, 35mm e anamorfico) e si possono registrare clip in 4K/60P o anche in 8K/30P , usando il formato 4:2:2 a 10-bit , il supporto al profilo F-Log2 e i codec Apple ProRes .

Inoltre, è integrato anche il nuovo sistema autofocus predittivo sviluppato per la Fujifilm X-H2S . Parliamo di un sistema AF basato sull' intelligenza artificiale con ottimizzazione del Deep Learning , che promette di essere molto più veloce e preciso per il riconoscimento e il tracciamento dei soggetti.

I miglioramenti sono evidenti sotto ogni aspetto. L'intero corpo macchina è stato ridisegnato, con una disposizione più comoda per i pulsanti e le ghiere principali. Per il rivestimento è stata utilizzata la nuova texture BISHAMON-TEX, che migliori sia il grip che la tropicalizzazione. Molto ampia anche la disponiblità di connessioni, con una porta Ethernet, connettori HDMI Type A e USB-C, due slot per schede di memoria CFexpress Type B oppure SD.

Il mirino elettronico OLED ha una risoluzione di ben 9,44 MP, con ingrandimento a 1,0x e refresh rate a 120 fps. Lo schermo LCD sul retro ha un meccanismo inclinabile, ma non è completamente orientabile. C'è anche il classico schermetto monocromatico sulla parte superiore, utilisso per guardare al volo i parametri di scatto.

Il nuovo sistema di stabilizzazione IBIS a 5 assi compensa fino a 8 stop, un valore molto elevato. Sono disponibili diverse funzionalità avanzate come la modalità Pixel Shift Multi-Shot, che unisce 16 scatti in RAW per creare foto a 400 MP. Il valore ISO minimo è stato abbassato e ora si possono scattare foto a ISO 80, con una migliore sensibilità e una definizione più alta. Non mancano le classiche simulazioni pellicola, con 20 profili disponibili tra cui l'inedito REALA ACE, introdotto proprio con questa nuova GFX100 II.

Sono disponibili tanti accessori per potenziare le capacità di Fujifilm GFX100 II. C'è ovviamente un battery grip, il nuovo VG-GFX II progettato appositamente per questa nuova macchina, con supporto per due batterie. Sono compatibili anche la ventola FAN-001 e l'adattatore per mirino EVF-TL1, già disponibili per i precedenti modelli.