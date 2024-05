Fujifilm GFX100S II è la nuova mirrorless medio formato appena lanciata dalla società giapponese. Un modello che arriva a pochi mesi di distanza dalla GFX100 II , presentata a settembre dello scorso anno. Il lancio di questa fotocamera è stato fatto in grande stile: sono state presentate anche l'ottica Fujinon GF500mmF5.6 R LM OIS WR , di cui potete leggere tutti i dettagli più in basso, e la piccola mirrorrless APS-C Fujifilm X-T50 di cui vi parliamo nell'articolo dedicato a questo indirizzo .

Fujifilm GFX100S II Caratteristiche Tecniche

prende il meglio dalla sorella maggiore GFX100 II e lo mette all'interno di un. L'hardware è dunque quasi identico, con piccole rinunce solo in alcuni aspetti, ma conservando comunque un livello elevatissimo di qualità costruttiva.

Il peso della nuova GFX in formato "compatto" è di circa 883 grammi, incluse batteria e scheda di memoria, dunque un bel dimagrimento rispetto alla GFX100 II. Non a caso, questa nuova GFX100S II è la macchina più leggera della serie GFX.

Il design è molto simile a quello della prima GFX100S, soprattutto per quanto riguarda elementi e disposizione dei tasti. La texture che ricopre il corpo è però tutta nuova, la BISHAMON-TEX, dunque il grip dovrebbe essere migliorato.

La maggior differenza con la GFX100 II è legata al mirino elettronico, visto che su questo modello S abbiamo un mirino con meno risoluzione (5,76 MP con ingrandimento 0,84x).

Il protagonista assoluto della parte hardware è sempre il sensore medio formato GFX 102MP CMOS II da ben 102 MP. La sua particolarità è la dimensione, pari a 43,8 x 32,9 mm, che lo rende circa 1,7 volte più grande rispetto ad un classico sensore Full Fram da 35 mm. Il processore d'immagine è ancora una volta l'ottimo X-Processor 5, visto all'opera anche su alcuni modelli della serie X.

Grazie a questo potentissimo sensore avete accesso ai grandi vantaggi del medio formato: effetto di tridimensionalità superiore, definizione pazzesca, resa cromatica eccellente.

Anche sulla GFX100S II sono supportate le novità della GFX100 II, dunque potete sfruttare il nuovo autofocus con AI per il riconoscimento dei soggetti, lo scatto a raffica fino a 7 fps con fuoco continuo, il valore ISO 80 nativo con ottima gamma dinamica.

Da segnalare anche la stabilizzazione IBIS sul sensore che compensa fino a 8 stop ed è particolarmente utile su un modello come questo, fatto per essere utilizzato anche in situazioni più dinamiche.

Non mancano le classiche modalità simulazioni pellicola, con ben 20 profili utilizzabile, compreso il più recente REALA ACE. In più, se volete fare scatti a dettaglio ancora più elevato, potete usare la funzione Pixel Shift, che combina 16 foto RAW per creare un'immagine a 400 MP.

Dal punto di vista video la risoluzione arriva fino al 4K a 30 fps con codifica 4:2:2 a 10 bit su SD interna. Un piccolo sacrificio rispetto alla sorella maggiore, che supporta video in 4K a 60 fps. Sono presenti anche il profilo F-log2 e la registrazione in formato Apple ProRes, ma solo su SSD esterno via USB-C.