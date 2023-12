Appassionati di Instax, rallegratevi! Fujifilm investe per darvi più pellicole

Buone notizie per tutti gli amanti delle fotocamere istantanee della serie Fujifilm Instax. A partire dal prossimo anno, le pellicole dedicate a queste particolari macchine fotografiche saranno più semplici da trovare e comprare, grazie ai nuovi investimenti che Fujifilm ha deciso di mettere in campo.

Uno dei problemi atavici degli utenti Instax è sempre stata la disponibilità delle pellicole, soprattutto quelle in formato Mini. La grande popolarità di modelli come le fotocamere Instax Mini 12 o le stampanti della serie Instax Mini Link ha prodotto un grande interesse per questo tipo di consumabili, con conseguente scarsità di pezzi sul mercato e costi abbastanza alti.

Considerate che il prezzo medio su Amazon Italia del pacchetto da 20 pellicole Instax Mini è di circa 18€, vale a dire 90 centesimi a pellicola. E questo è il pacchetto più conveniente in assoluto, gli altri hanno costi medi per pellicola ancora più elevati.