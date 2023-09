INSTAX Pal è la prima fotocamera che diventa istantanea solo se lo volete davvero

FUJIFILM ha ufficializzato la nuova INSTAX Pal, la fotocamera digitale compatta che sta nel palmo della mano e invia le foto direttamente all'applicazione dedicata per smartphone INSTAX Pal, tramite Bluetooth. La fotocamera possiede la funzione di Stampa Istantanea, che accontenterà sicuramente gli utenti che desiderano avere in tempo veloci le versioni fisiche delle proprie istantanee. Questa funzione è compatibile con le stampanti delle serie INSTAX Link, che permettono di stampare in vari formati, tra cui mini, square e wide.