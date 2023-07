Su SmartWorld parliamo spesso di fotocamere, con le nostre recensioni e le prove sul campo dei modelli più recenti. Oggi però parliamo di fotografia, quella dei grandi fotografi che va oltre il lato tecnico e squisitamente tecnologico. Lo scorso 1° luglio 2023 si è tenuta la premiazione ufficiale dell'OASIS Photocontest 2023, uno dei premi internazionali più importanti al mondo per quanto riguarda la fotografia naturalistica. Partner speciale di questa quindicesima edizione è stata Fujifilm Italia, che si è occupata della stampa su carta fotografica delle immagini dei finalisti e dei premiati, esposte all'interno della mostra dedicata al Castello di Monticello D'Alba (CN). Grazie all'invito di Fujifilm Italia abbiamo avuto occasione di assistere alla premiazione e di vedere in anteprima la mostra, ammirando da vicino le immagini premiate: ben sessanta pannelli in grande formato, stampati su carta fotografica Original Photo Paper FUJICOLOR CRYSTAL ARCHIVE DIGITAL PEARL.

L'occasione è stata interessante per riflettere sull'importanza della fotografia e sul ruolo dei fotografi, che ancora nel 2023 si propongono come fondamentali testimoni del nostro tempo, soprattutto nell'ambito della fotografia naturalistica. Al concorso sono arrivate oltre 25.000 immagini, realizzate da fotografi professionisti e amatoriali di 60 nazioni, con soggetti e scene che riguardano non solo gli animali e i paesaggi, ma anche gli esseri umani e la natura in senso più ampio, con particolare attenzione per il cambiamento climatico e l'effetto dell'inquinamento sul mondo animale.

Il vincitore assoluto del premio Oasis Photocontest Roero è stato Francisco Negroni, un fotografo cileno che è riuscito a catturare la straordinaria immagine della "tempesta sporca" sul vulcano Calbuco: nella foto i materiali prodotti dall'eruzione si mescolano ai fulmini della tempesta, creando un effetto surreale che lascia a bocca aperta.

La foto di Francisco Negroni vincitrice del concorso OASIS Photocontest 2023

Parlando con Francisco abbiamo potuto approfondire la sua passione per la fotografia e capire meglio cosa lo ha spinto a realizzare questo scatto pluripremiato. Ci ha raccontato che non è una foto casuale, ma frutto di lunga attesa e di grande impegno. Sebbene abbia già vinto tanti premi in tutto il mondo, Negroni è ancora alla ricerca di uno stile fotografico personale, che sia riconoscibile. Negli ultimi anni sta cercando sempre di più un linguaggio proprio, continuando a sperimentare e ad imparare dai grandi maestri della fotografia.

Francisco Negroni intervistato dal team di SmartWorld.it

Sono parole che abbiamo sentito pronunciare anche da altri fotografi durante la premiazione. Giulio Montini (runner-up nella sezione "Gente e Popoli") ha parlato dei suoi viaggi alla ricerca di scene di vita autentica: la sua foto ritrae un uomo e un cane, un affresco della povertà in cui vive ancora una grande parte del mondo. Valter Bernardeschi (runner-up nella sezione "Altri animali") ha spiegato invece il valore della pazienza, con una foto che mostra due insetti volare sull'acqua, catturati in un istante preciso e lungamente atteso dal fotografo.

Giulio Montini vicino alla sua foto premiata

Tutte le immagini premiate, anche quelle più fuori dal comune, sono foto reali o elaborazioni di più foto insieme. Non sono prodotte da intelligenze artificiali come Midjourney ma testimoniamo la realtà e la natura per quello che sono, senza elementi artificiali che possano modificarne il senso. Il confronto con l'AI è sicuramente uno dei grandi temi che il mondo della fotografia sta affrontando, e dovrà farlo sempre di più nel corso dei prossimi anni, quando le nuove tecnologie renderanno sempre più labile il confine tra realtà e algoritmi. La mostra delle 60 immagini premiate per l'OASIS Photocontest 2023 sarà visibile fino al 30 luglio 2023 al Castello di Monticello D'Alba (CN). A seguire vi lasciamo la galleria con tutte le foto vincitrici e la lista con i fotografi premiati, più le menzioni onorevoli per ogni sezione.

Premiati - OASIS Photocontest 2023 VINCITORI ASSOLUTI : INTERNAZIONAL OASIS PHOTOGRAPHER: FRANCISCO NEGRONI ( Frutillar - Cile)

Frutillar - Cile) OASIS MAGAZINE AWARD WINNER: MARCO GAIOTTI (Genova - Italia)

(Genova - Italia) OASIS WEB AWARD: GIANNI SIRIGU (Cagliari - Italia) VINCITORI DI SEZIONE: SEZIONE: MAMMIFERI Vincitore/Winner: Panos Laskarakis (Iwàvviva, Grecia) Runner Up: Martin Gregus (Surrey, Canada) Menzioni d'onore/Honorary mentions: James Gifford (Maun, Botswana); Felix Heintzenberg (Lund, Svezia); Thomas Vijayan (Oakville, Canada) SEZIONE: UCCELLI E CHIROTTERI / BIRDS & BATS Vincitore/Winner:: Bence Mate (Pusztaszer, Ungheria) Runner Up: Jari Heikkinen (Kouvola, Finlandia) Menzioni d'onore/Honorary mentions: Manuel Plaickner (Varna, Italia); Lalith Ekanayake (Colombo, Sri Lanka); Alexandre Bes (Rosheim, Francia) SEZIONE: ALTRI ANIMALI / OTHER ANIMALS Vincitore/Winner: Imre Potyó (God, Ungheria) Runner Up: Valter Bernardeschi (Pontedera, Italia) Menzioni d'onore/Honorary mentions: Fabio Sartori (Valpiana, Italia); Mohammad Murad (Hatteen, Kuwait); Mauro Tronto (Porto Recanati, Italia)

SEZIONE: PAESAGGIO / LANDSCAPE Vincitore/Winner: Francisco Negroni (Frutillar, Cile) Runner Up: Thomas Vijayan (Oakville, Canada) Menzioni d'onore/Honorary mentions: Ivan Pedretti (Cagliari, Italia); Irma Szabo (Budapest, Ungheria); Marc Ripoll (Valldemossa, Spagna)

SEZIONE: STORYBOARD Vincitore/Winner: Alain Schroeder (Bruxelles, Belgio) Runner Up: Pasquale Vassallo (Napoli, Italia) Menzioni d'onore/Honorary mentions: Geoffrey Reynaud (Burnaby, Canada); Vladimir Karamazov (Sofia, Bulgaria); Fernando Constantino Martínez Belmar (Mérida, Messico)

SEZIONE: MONDO SOMMERSO / UNDERWATER Vincitore/Winner: Steven Kovacs (Palm Beach, USA) Runner Up: Martin Broen (New York, USA) Menzioni d'onore/Honorary mentions: Simon Biddie (Edinburgh, Regno Unito); Alessandro Buzzichelli (Firenze, Italia); Manuel Plaickner (Varna, Italia)

SEZIONE: MONDO VEGETALE / PLANTS Vincitore/Winner: Marcio Cabral (Brasilia, Brasile) Runner Up: Litauszki Tibor (Kiskoros, Ungheria) Menzioni d'onore/Honorary mentions: Norbert Kaszás (Estzergom, Ungheria); Peter Cech (Praga, Repubblica Ceca); Jose Pesquero Gomez (Pozuelo de Alarcon, Spagna)

SEZIONE: GENTE E POPOLI / PEOPLE Vincitore/Winner: Salem Alsawafi (Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti) Runner Up: Giulio Montini (Casnate, Italia) Menzioni d'onore/Honorary mentions: Valter Bernardeschi (Pontedera, Italia); Cristina Garzone (Vaglia, Italia); Mirko Zanetti (Anzola, Italia)

SEZIONE: ARTE E NATURA / ARTISTICS NATURE Vincitore/Winner: Ningtai Yu (Pechino, Cina) Runner Up: Hasan Baglar (Nicosia, Cipro) Menzioni d'onore/Honorary mentions: Rick Beldegreen (Charlotte, Stati Uniti); Loulou Beavers (Kootwijk, Paesi Bassi); Claudio Ceresi (San Pietro, Italia)

SEZIONE: GIORNALISMO AMBIENTALE / JOURNALISM Vincitore/Winner: Zhonghua Yang (Pechino, Cina) Runner Up: Roberto Melotti (Bologna, Italia) Menzioni d'onore/Honorary mentions: Vittorio Ricci (Genova, Italia); Guido Villani (Pozzuoli, Italia); Lalith Ekanayake (Colombo, Sri Lanka)



Foto Vincitrici OASIS Photocontest 2023