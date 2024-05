Ora possiamo dirlo ufficialmente: non esisterà mai una X-T40, perché Fujifilm ha deciso di passare direttamente alla decina successiva. Infatti arriva oggi la Fujifilm X-T50, erede diretta della X-T30 II, un nuovo modello con sensore APS-C che va a completare la quinta generazione della gamma Fujifilm X.

La X-T50 non è però arrivata da sola. Insieme alla nuova fotocamera è stato lanciato un nuovo obiettivo compatibile, il Fujinon XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR. In più, è arrivata anche la medio formato Fujifilm GFX100S II, per la quale trovate tutti i dettagli in questo articolo dedicato.