Fujifilm X100VI è finalmente ufficiale. Abbiamo atteso ben 4 anni per avere un'erede della preziosa X100V, ma siamo stati accontentati con un modello che espande ulteriormente le possibilità per gli amanti delle mirrorless a ottica fissa. In questo articolo vi faremo scoprire in breve tutte le novità principali, ma se volete approfondire la conoscenza con la X100VI abbiamo già pronta una recensione completa a questo indirizzo. Non fatevela sfuggire!