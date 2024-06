Il videogioco dei Funko Pop rischia di essere bello. Guardate il gameplay!

Nella classica calura estiva densa di annunci videoludici, molti dei quali firmati Xbox, vi è un titolo che ha attirato l'attenzione degli amanti dei titoli per tutte le età. Infatti, 10:10 Games ha appena svelato il gameplay trailer di Funko Fusion, l'attesissimo videogioco che segna il debutto del nuovo studio capitanato da ex sviluppatori di TT Games, noti per i videogiochi LEGO (ad esclusione di alcuni capitoli, come il recente Horizon Adventures, che porta le firme di Guerrilla Games e Studio Gabo).

In uscita il 13 settembre 2024, Funko Fusion è un gioco d'azione e avventura che promette di portare i giocatori in un viaggio straordinario attraverso i mondi tanto amati di NBCUniversal, interpretati con l'inconfondibile stile dei Funko Pop. Tra i personaggi presenti, fanno capolino i protagonisti di celebri saghe come Jurassic World, Masters of the Universe, Chucky, Battlestar Galactica, La Cosa e molti altri. Questi personaggi si sfideranno in ambientazioni fedelmente ricreate per riflettere l'atmosfera dei film e delle serie TV che li hanno resi famosi.

I fan avranno l'opportunità di esplorare livelli ispirati alle scene e ai luoghi iconici dei sopracitati franchise in una formula di gioco che ricalca, appunto, i titoli LEGO. Infatti, nel trailer appena pubblicato è possibile notare un mix di sequenze di combattimento e di salto, oltre ad enigmi ambientali e altre chicche che sembrano alludere ad una buona varietà di situazioni.

Non resta che attendere il 13 settembre 2024 per immergersi in questo nuovo titolo per tutti, che vedrà la luce su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Windows e Nintendo Switch.