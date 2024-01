Ecco le funzionalità AI della fotocamera di Galaxy S24 che arriveranno sui modelli precedenti

Un paio di giorni fa è stata presentata la nuova serie di smartphone premium di Samsung, ovvero i Galaxy S24, formata dalle varianti standard, plus ed ultra. Questi dispositivi, anche grazie alla One UI 6.1, offrono esclusive funzionalità AI, tra cui Live Translate, Note Assist, Circle to Search e Chat Assist (raccolte sotto il nome di Galaxy AI).

Gli utenti, già dalle prime analisi, sono rimasti molto colpiti dalle potenzialità di questi smartphone e, in tal senso, Samsung ha confermato la volontà di implementare alcune di queste inedite funzionalità sui dispositivi usciti nel 2023, a partire dalla gamma di Galaxy S23 e degli ultimi pieghevoli (Z Gold 5 e Z Flip 5) nonché l'S23 FE ed il Tab S9. Il tutto dovrebbe avvenire entro la prima metà dell'anno in corso (probabile nel mese di giugno).

Procedendo con ordine, One UI 6.1 ha introdotto la possibilità di trasformare qualsiasi fotogramma di una Motion Photo in un'immagine da 12 MP utilizzando l'upscaling basato sull'intelligenza artificiale.

A riguardo, la società coreana ha dichiarato che la nuova UI avrebbe introdotto questa funzione su altri dispositivi (tuttavia non specificando quali). Ancora, Samsung Studio sta ricevendo inedite opzioni, come l'opportunità di modificare la velocità le singoli parti di un video (anche in questo caso, non è chiaro su quali dispositivi "vecchi" arriverà questa funzione).