Non fatevi ingannare dalle immagini: la nuova funzione di Cerchia e cerca e Lens

Mai come oggi le immagini che girano sul web possono essere ingannevoli, con i vari strumenti di editing e generazione delle immagini basati sull'intelligenza artificiale. Google lo sa bene, e per Cerchia e cerca e Google Lens lancia una nuova funzione per avere maggiore contesto sulle immagini visualizzate. La novità appena lanciata da Google si chiama Informazioni su questa immagine, un nome abbastanza evocativo. Andiamo a vedere come funzione e chi può usarla da subito.

Come funziona Informazioni su questa immagine

La novità appena lanciata da Google si chiama Informazioni su questa immagine e arriva sia per Cerchia e cerca che per Google Lens. Si tratta dei due servizi di Google che offrono la possibilità di effettuare ricerche rapide per immagine sul web. Cerchia e cerca è sicuramente la più recente, introdotta inizialmente sui modelli Samsung Galaxy e Pixel più recenti. Il servizio permette di cercare sul web porzioni delle immagini visualizzate a schermo, di qualsiasi natura. Google Lens invece sappiamo essere lo strumento che permette di cercare per immagini singole sul web. Con questa nuova funzione entrambi gli strumenti di Google forniranno maggiore contesto alle immagini visualizzate. Questo significa che sarà possibile accedere a maggiori informazioni sulla natura dell'immagine e sul suo significato. L'esempio che vedete nelle immagini in basso rende bene l'idea. L'esempio tratta infatti di un'immagine di una nube lenticolare, una formazione nuvolosa del tutto razionale e che non ha nulla a che vedere con UFO o simili, come si potrebbe lasciar intendere. Allora la funzione Informazioni su questa immagine fornirà proprio dettagli sulla provenienza, il significato e la natura dell'immagine visualizzata. Nello specifico, verranno mostrate informazioni su: Come altri siti usano e descrivono l'immagine : questo permetterà di verificare come i vari siti web usano e contestualizzano l'immagine, proprio per capire qual è il suo reale significato.

: questo permetterà di verificare come i vari siti web usano e contestualizzano l'immagine, proprio per capire qual è il suo reale significato. Metadati dell'immagine: i metadati sono dati che forniscono informazioni sul creatore dell'immagine e su come potrebbe essere stata creata. È importante ricordare che i metadati possono essere aggiunti o rimossi dalla persona che pubblica un'immagine. Sarà quindi possibile verificare anche se eventuali metadati sono stati aggiunti, un aspetto che potrebbe lasciar intendere una generazione dell'immagine da parte dell'IA.

i metadati sono dati che forniscono informazioni sul creatore dell'immagine e su come potrebbe essere stata creata. È importante ricordare che i metadati possono essere aggiunti o rimossi dalla persona che pubblica un'immagine. Sarà quindi possibile verificare anche se eventuali metadati sono stati aggiunti, un aspetto che potrebbe lasciar intendere una generazione dell'immagine da parte dell'IA. Filigrana digitale: anche questo tipo di informazioni può indicare se effettivamente l'intelligenza artificiale ha avuto un ruolo nella generazione dell'immagine in questione. Andiamo quindi a vedere come usare la novità su Cerchia e cerca: Aprire l'immagine per la quale si vogliono verificare le informazioni. Tenere premuto sulla barra inferiore per avviare Cerchia e cerca. Selezionare la parte di immagine che si intende cercare. Dopo la visualizzazione dei risultati, scorrere verso l'alto sulla sezione dei risultati. Selezionare la scheda Informazioni su questa immagine. Allo stesso modo, Informazioni su questa immagine è disponibile su Google Lens: Scaricare o effettuare uno screenshot dell'immagine per la quale si vogliono verificare le informazioni. Dall'app Google, avviare Google Lens. Selezionare l'immagine da cercare dall'archivio. Dopo il caricamento dei risultati, scorrere verso l'alto. Selezionare la scheda Informazioni su questa immagine.

Chi può usare Informazioni su questa immagine

Google ha riferito che la novità è già disponibile su Cerchia e cerca per i più recenti modelli Samsung Galaxy e Pixel, nonché su pieghevoli e tablet e su Google Lens (sia per Android che per iOS). La nuova funzione Informazioni su questa immagine è da subito disponibile anche in italiano, quindi dovreste averla già ricevuta se avete un dispositivo compatibile.

