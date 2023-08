La funzione più importante degli NFT è giunta al capolinea

Recentemente OpenSea ha annunciato che non raccoglierà più le "fee" per gli artisti che hanno prodotto gli NFT: è arrivato l'epilogo, quindi, per una delle funzioni più interessanti degli NFT. Per spiegare meglio cosa è accaduto, chiariamo che ogni NFT possiede una creator fee: in pratica, l'artista che ha creato il token non fungibile trae guadagno non solo dalla prima vendita del suo prodotto ma anche da tutte le rivendite successive, guadagnando la cosiddetta fee, percentuale fissa, su ogni transazione.

Tuttavia, questo meccanismo, molto apprezzato visto che permetteva di guadagnare abbastanza bene soprattutto quando cresceva il prezzo degli NFT, è giunto al capolinea: difatti, OpenSea ha comunicato che, a partire da marzo 2024, non sarà più obbligatorio saldare la creator fee per ogni transazione. Tra un anno, quindi, questa tassa diventerà volontaria: in pratica, ad ogni compratore verrà chiesto se vuole pagare una certa somma all'artista che si è occupato della realizzazione dell'NFT (ovviamente decidendo anche l'importo del pagamento).

Le novità, però, non finiscono qua.