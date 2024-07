La Torre Eiffel come non l'avete mai vista: nuove magie AR in Google Maps

Nelle ultime ore Google ha infatti introdotto nuove possibilità basate sulla realtà aumentata che permettono di vedere i luoghi di interesse come non li avevate mai visti prima . Si comincia da Parigi , la città che proprio in questo periodo è la capitale olimpica.

Google cura costantemente le sue app e servizi (vi ricordiamo anche le migliori app per Android Auto ), e Google Maps è sicuramente tra quelli che destano maggiore interesse. E allora vi interesserà conoscere le nuove funzioni AR che arrivano su Google Maps per scoprire i luoghi più famosi.

Cosa potrete fare con l'AR su Google Maps

L'immagine che avete visto in copertina fornisce un assaggio della novità introdotta da Google per Maps. La realtà aumentata arriva su Google Maps, e lo fa per mostrare i luoghi di interesse più famosi come non li avevate mai visti.

Si parte da Parigi, la città che in questi giorni ospita i giochi olimpici.

Come potete vedere dalle immagini in basso, i luoghi più famosi della capitale francese sono arricchiti da scenari in realtà aumentata che mostrano come erano in passato.

Per la Torre Eiffel, ad esempio, sarà possibile vedere come sarebbe stata se alcuni dei progetti proposti ma mai realizzati si fossero invece concretizzati. Oppure, sarà possibile vedere i padiglioni nazionali dell'Exposition Universelle che sono stati costruiti temporaneamente lungo la Senna per l'Esposizione universale del 1900.

Inoltre, sarà possibile vedere come appariva la Cattedrale di Notre-Dame nel 1789. E ancora, sarà possibile vedere una ricostruzione in 3D della Bastiglia Saint-Antoine (sì, proprio quella Bastiglia) prima della Rivoluzione francese o visitare lo storico Palais des Tuileries prima della sua demolizione centinaia di anni fa.

Oltre alla visualizzazione in realtà aumentata di questi scenari mai visti prima, sarà possibile approfondire ciò che viene mostrato in realtà aumentata con una sezione testuale che apparirà contestualmente.

Google ha riferito che questa novità per Maps è stata sviluppata dalla sezione Google Arts & Culture in collaborazione con Ubisoft. Al momento Google non ha menzionato se la realtà aumentata verrà estesa ad altre città, ma possiamo aspettarci ulteriori novità in futuro proprio in questo senso.