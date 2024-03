Non tutte le funzioni Galaxy AI arriveranno sul vostro Galaxy: ecco le differenze

Ma aspettate a esultare : non tutte le caratteristiche saranno disponibili per ogni modello: ecco le limitazioni specifiche.

La notizia è fresca di poche ore: Samsung ha annunciato che domani 28 marzo i modelli top delle serie Galaxy del 2023 riceveranno la nuova One UI 6.1 e con essa le nuove funzioni Galaxy AI (sapete come aggiornare un dispositivo Samsung ?).

Le funzioni di Galaxy AI

Prima di vedere chi sarà meno fortunato, ricordiamo la lista delle funzioni Galaxy AI:

Assistente Chat

Interprete

Traduzione Live

Assistente Note

Assistente trascrizione

Assistente Web

Modifica Generativa

Edit Suggestion

Sfondi personalizzati

Slow-mo istantaneo

Cerchia e cerca

Come anticipato in precedenza, i dispositivi del 2023 non riceveranno il nuovo Photo Ambient Wallpaper, che mostra le condizioni meteorologiche e può cambiare in base alle condizioni attuali. Questo non sarà disponibile su nessun altro dispositivo Galaxy, almeno per il momento, dice Samsung.

Ricordiamo che da domani queste funzionalità arriveranno sui Galaxy S23, Tab S9, Z Fold 5 e Z Flip 5 insieme all'aggiornamento a One UI 6.1.