Ecco le funzioni di Galaxy AI che arriveranno sui vecchi smartphone Samsung

Quando Samsung annunciò i suoi nuovi smartphone Galaxy S24, aggiunse che alcune funzioni di Galaxy AI sarebbero arrivate anche sui dispositivi più vecchi. In tal senso, nelle scorse ore l'azienda è stata ancora più precisa. In particolare, Samsung UK avrebbe confermato almeno quattro funzionalità in arrivo su dispositivi come la serie Galaxy S23. Si tratta di Circle to Search, Live Translate, Note Assist e Photo Assist.

Scendendo nei dettagli della notizia, Circle to Search consente di cerchiare o selezionare qualsiasi elemento sullo schermo e avviare una Ricerca Google correlata. Live Translate, invece, offre traduzioni in tempo reale durante le conversazioni telefoniche. Note Assist permette di creare riassunti AI, fornendo la formattazione automatica. Photo Assist, infine, implementa le funzionalità di modifica generativa nell'app Gallery.