Samsung sfida i rivali: c'è un nuovo Bixby in arrivo ed è pieno di funzioni IA

Se il lancio di Galaxy AI con i Galaxy S24 aveva lasciato Bixby un po' in ombra, ora Samsung ha rimesso in sesto il suo assistente vocale. In occasione del lancio in Cina dei nuovi Galaxy W25 e Galaxy W25 Flip (che abbiamo sentito nei leak come Galaxy Z Fold 6 Slim), il gigante coreano ha presentato il suo "Next generation" Bixby, ricchissimo di funzionalità di intelligenza artificiale generativa. Scopriamole tutte, e vediamo quando potrebbero arrivare da noi.

Come funziona il nuovo Bixby

È dall'inizio dell'anno che Samsung promette di integrare funzioni IA in Bixby, voci confermate direttamente dal vicepresidente del business mobile di Samsung TM Roh alla presentazione dei Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, a luglio di quest'anno. L'occasione: il lancio dei nuovi Galaxy W25 e W25 Flip in Cina Adesso la casa di Seul ha presentato in Cina i nuovi Galaxy W25 e W25 Flip, che da noi avevamo conosciuto (almeno il Fold) come Galaxy Z Fold 6 Slim.

Il dispositivo più interessante è proprio il Fold, le cui caratteristiche si possono vedere sulla pagina riservata del sito di Samsung cinese. Come previsto, abbiamo un corpo più sottile, 4,9 mm da aperto e 10,6mm da chiuso, oltre a una finitura dorata con retro in ceramica e una fotocamera principale da 200 MP. Ma soprattutto, entrambi sono dotati dell'assistente Bixby di nuova generazione. Cos'è e come funziona il "Next generation" Bixby Stando a quanto riportato da Samsung, l'assistente vocale è pensato per fare concorrenza ad Apple Intelligence e Gemini. Alimentato da un modello di linguaggio di grandi dimensioni (LLM), il nuovo Bixby è abbastanza intelligente da comprendere il linguaggio naturale e il contesto per fornire informazioni pertinenti. L'assistente, che era già stato lanciato questa estate su alcuni frigoriferi Samsung (in Corea), è in grado di comprendere frasi complesse, con più comandi.

Una nuova interfaccia

Innanzitutto, il nuovo Bixby è dotato di una nuova interfaccia, che occupa l'intera schermata. Come ci si potrebbe aspettare, si può interagire sia a voce che digitando le domande. Inoltre gli utenti troveranno alcuni suggerimenti per iniziare, oltre a una serie di animazioni multicolori, simili a quelle che si possono trovare su Gemini e sul nuovo Siri. Si può richiamare da qualunque schermata, sia durante una conversazione che la navigazione sul web, per esempio per la traduzione, e si può sfruttare per generare documenti (testi, presentazioni o fogli di calcolo) in base alle esigenze. Vediamo le funzionalità.

Cosa può fare il nuovo Bixby

Ma cosa si può fare con il nuovo Bixby? Samsung descrive in dettaglio una serie di nuove funzionalità chiave, a partire dalla possibilità di inserire video nelle richieste, ma anche la traduzione delle pagine web, generare documenti e aiutare con le immagini. Presentazione dei contenuti anche in formato video La nuova generazione di Bixby è in grado di comprendere quello di cui ha bisogno l'utente Ad esempio, quando si chiedono informazioni per la pianificazione di un viaggio, può integrare testo e informazioni video recuperate da Internet, presentare in modo "vivido e intuitivo lo scenario culturale locale, rendendo il tuo piano di viaggio facile e conveniente".

Traduzione delle pagine Web sul dispositivo Grazie a un motore di traduzione "end-side" (che immaginiamo si intenda sul dispositivo), Bixby è in grado di tradurre il contenuto sullo schermo rapidamente e accuratamente. Samsung non ha dichiarato quali lingue sono supportate ma specifica che "si stanno ancora espandendo". Comprensione del linguaggio naturale Samsung dichiara che la nuova generazione di Bixby può "percepire profondamente le complesse intenzioni dell'utente", il che immaginiamo significhi che può comprendere il linguaggio naturale. Inoltre è in grado di elaborare più comandi contenuti nella frase dell'utente, e agire di conseguenza. Per esempio, se si dice: "È nuvoloso fuori. Cosa dovrei indossare per andare al lavoro oggi?", Bixby mostrerà le previsioni del tempo e suggerirà di indossare un impermeabile perché ci sono possibilità di pioggia. Poi, se si chiede: "Quanto tempo mi ci vorrà per arrivarci?" Bixby capirà che si sta parlando di andare al luogo di lavoro e mostrerà le indicazioni e l'orario di arrivo stimato in base alle condizioni del traffico. Generazione di documenti Office La nuova generazione di Bixby può generare in modo intelligente documenti Word, PPT, Fogli di calcolo in base al prompt dell'utente per migliorare l'efficienza di editing.

Comprensione di quanto mostrato sullo schermo Inoltre questa funzione consente di comprendere i contenuti sullo schermo e agire di conseguenza. Quindi, se si sta chattando con un amico che vi ha mostrato un indirizzo sullo schermo e si chiede a Bixby di "navigare qui", mostrerà le indicazioni per la posizione indicata.

Domande di follow-up Bixby è in grado di comprendere il contesto, quindi basta immettere una breve istruzione senza spiegazioni ripetute e capirà immediatamente. Nel dialogo continuo, può realizzare la stretta connessione tra ogni fase dell'istruzione e dell'esecuzione. Guida su come usare al meglio il proprio Galaxy Bixby risponde anche a domande su come usare al meglio il proprio Galaxy, per aiutare gli utenti a comprendere e padroneggiare rapidamente varie operazioni funzionali e migliorare l'esperienza e l'efficienza. Per esempio, si può chiedere come aggiungere una filigrana a un'immagine nella galleria. Collegamento intelligente delle informazioni personali La nuova generazione di Bixby comprende le esigenze degli utenti e recupera i contenuti, cercando anche nelle applicazioni installate. Questo consente di acquisire e presentare accuratamente le informazioni richieste.

Quando potremo vedere il nuovo Bixby?

Samsung ha presentato piuttosto in "sordina" le nuove funzionalità, che come abbiamo anticipato sono state integrate nei nuovi Galaxy W25 e W25 Flip insieme a Galaxy AI e ad altre caratteristiche senza una particolare enfasi. In questo momento, la nuova versione di Bixby è disponibile solo sui due telefoni in Cina e non ci sono informazioni su quando e soprattutto se arriverà da noi. Immaginiamo che Samsung non riservi queste funzionalità al solo mercato cinese e a due dispositivi, anche perché altrimenti TM Roh non ne avrebbe parlato a luglio. La speranza è che Samsung rilasci il Bixby di nuova generazione a livello globale in concomitanza con la nuova One UI 7.0 all'inizio del prossimo anno, ma ovviamente sono solo ipotesi.

Bixby e altre funzionalità dei Galaxy

