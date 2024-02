La fusione nucleare è possibile, ma resta ancora una promessa. Ecco perché

Nel corso di questi mesi abbiamo riportato di risultati eccezionali da parte dei laboratori di tutto il mondo per quanto riguarda la ricerca sulla fusione nucleare, ma la possibilità di ottenere energia pulita illimitata resta ancora una chimera (sapete come funziona la tecnologia vehicle-to-grid?).

Perché? Prima di rispondere, partiamo dall'inizio. La fusione nucleare differisce dalla fissione (la reazione attualmente in uso nelle centrali nucleari) in quanto sfrutta il processo inverso, ovvero fa scontrare nuclei di atomi leggeri (come l'idrogeno) per unirli e creare atomi più pesanti, che è concettualmente come funzionano le stelle come il Sole.

La reazione è incredibilmente energetica, in quanto il nucleo finale non è esattamente la somma delle masse dei due nuclei iniziali, ma una parte della massa è convertita in energia. Inoltre non produce scorie radioattive, non richiede l'utilizzo di materiali pericolosi come l'uranio e non presenta il rischio di reazioni a catena.

Il problema? Che ci vuole tantissima energia per vincere la repulsione elettromagnetica necessaria a far scontrare gli atomi, ma da dicembre 2022 i laboratori che lavorano a queste ricerche hanno riportato sempre più successi.

Negli Stati Uniti il NIF (National Ignition Facility) è riuscito per ben quattro volte a ottenere l'ignizione, il fenomeno per cui si produce più energia di quella immessa, e solo pochi giorni fa il JET (Joint European Torus) di Oxford ha realizzato un nuovo record, producendo 69 megajoule di energia. La notizia è estremamente promettente, soprattutto perché in Francia si sta costruendo il suo successore, ITER, più grande e potenzialmente in grado di fornire risultati ancora più impressionanti.

Annie Kritcher, una fisica che lavora al Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) e ha pubblicato solo pochi giorni fa un articolo su Physical Review Letters a proposito del risultato ottenuto al NIF a dicembre 2022, ha dichiarato come l'esperimento abbia "dimostrato che non c'è nulla che ci limiti fondamentalmente dall'essere in grado di sfruttare la fusione in laboratorio".

C'è però un problema: questi progetti restano esperimenti per dimostrare che la fusione nucleare sia possibile, ma da qui a costruire un reattore in grado di produrre energia per le nostre case saranno necessari ancora decenni.

Gli ostacoli che ci separano da questo risultato sono enormi. Come abbiamo detto, c'è il problema dell'energia, e per affrontarlo i diversi laboratori approcciano la questione con tecniche differenti.

Al NIF si utilizza una tecnica chiamata fusione a confinamento inerziale, che utilizza una struttura chiamata hohlraum, un cilindro perfettamente simmetrico che deve essere colpito da laser estremamente potenti. Quando i laser colpiscono l'esterno di questa capsula, la loro energia viene convertita in raggi X che poi fanno esplodere il pellet di combustibile, che consiste in un guscio esterno di diamante rivestito all'interno con deuterio e trizio.