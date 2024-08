Che ne sarà di Nova Launcher?

Nova Launcher è uno dei launcher di terze parti più scaricati per Android grazie alle sue possibilità di personalizzazione, ma, dopo l'acquisizione da parte di Branch due anni fa, adesso sta affrontando un nuovo scossone. Infatti, la stessa Branch ha licenziato più di 100 persone, tra cui alcuni componenti del team originario di Nova Launcher.

Cosa è successo in Nova

Quando Branch ha acquisito Nova Launcher, ha mantenuto le persone già presenti all'interno dello staff per dare continuità al progetto e per non allontare gli utenti dal launcher, fornendo una dose di innovazione al prodotto. Invece, in questi giorni si sta svolgendo un vero e proprio terremoto societario, perché i licenziamenti di Branch hanno coinvolto anche personalità di spicco come Cliff Wade e Rob Wainwright, che facevano parte della squadra da tanti anni. Il tutto è emerso tramite i social: Cliff Wade ha scritto una lettera di ringraziamenti sul server di Discord di Nova Launcher, riportata su X da Mishaal Rahman, dove ha ricordato quello che è stato il suo passato in Nova per quasi nove anni; Rob Wainwright invece ha usato toni diversi sfruttando l'account ufficiale di Nova Launcher su X, in cui rivela che il team di sviluppo è passato da dodici a una sola persona, l'ideatore di Nova, Kevin Barry.

Perciò, l'account ufficiale di Nova Launcher su X è diventato il luogo delle comunicazioni di Wainwright e di Barry. Rob sostiene che lo sviluppo dell'app continuerà, ma con tempi più dilatati, perché Kevin Barry è l'unico sviluppatore e gli aggiornamenti sono stati pianificati, mentre tutte le funzioni legate all'app, come l'assistenza clienti o le pubbliche relazioni, sono al momento senza un responsabile e certamente non può occuparsene una sola persona. Così Rob Wainwright ha continuato a pubblicare post su X cercando di rispondere alle domande degli utenti, finché avrà la possibilità di accedere all'account ufficiale. Poi è arrivato il post di Kevin Barry, che più diplomaticamente ha spiegato che le circa dodici persone in questione non lavoravano solo a Nova, ma anche ad altri progetti. Infine, è arrivata una comunicazione ufficiale da parte di Kevin Barry direttamente sul sito di Nova Launcher, in cui vuole spiegare la situazione: la squadra originaria di Nova Launcher era formata da tre persone, cioè lui, Wade Cliff e Rob Wainwright, ma lui si è sempre occupato dello sviluppo di Nova, come lo è stato in passato, e continuerà a farlo. Al momento nessuno conosce quali siano i piani che Branch ha per Nova Launcher, perché la società non ha rilasciato una comunicazione in merito alla vicenda. Speriamo solo che questo non sia il primo passo verso la fine dell'app.

Come modellare Android

Gruppo Facebook