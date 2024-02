Il futuro di WhatsApp: cos'è l'interoperabilità con le altre app di messaggistica

In Europa sta per avvenire un corposo cambio di passo per tutti quei fornitori di servizi dominanti, noti come gatekeeper. Questo porterà a consistenti cambiamenti nel settore della tecnologia, i quali riguarderanno anche WhatsApp. Nelle ultime ore sono arrivate delle importanti informazioni dai vertici della piattaforma di messaggistica in merito all'interoperabilità.

WhatsApp sta infatti per introdurre l'interoperabilità con le altre app di messaggistica. Questo significa che il colosso WhatsApp permetterà di accedere e interagire con app di messaggistica di terze parti, e viceversa.