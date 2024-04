Decisione importante durante il G7 Energia: stop al carbone entro il 2035

Il Gruppo dei Sette (G7), ovvero il forum intergovernativo composto da Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, oltre all'UE, ha accettato di eliminare gradualmente il carbone entro il 2035. A confermare la notizia, ci ha pensato direttamente Andrew Bowie, il ministro dell'Energia del Regno Unito.

I Paesi membri del G7, nel 2023, hanno generato il 16% della loro elettricità dal carbone, una percentuale in calo rispetto al 29% del 2015 (stando ai dati del think tank energetico Ember). Sempre sui dati, il Giappone ha la quota più alta (32% nel 2023), seguito dalla Germania al 27%. Gli Stati Uniti sono in linea con la media del G7 (16%), mentre gli altri membri del G7 stanno già diminuendo l'utilizzo del carbone: Francia (0,4%), Regno Unito (1,4%), Canada (5%) e Italia (5,3%).