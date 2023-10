Il nuovo Galaxy A15 5G dice addio agli Exynos per i MediaTek?

Basta guardare i dati delle spedizioni di smartphone nella prima metà del 2023: a differenza di Apple, per Samsung i telefoni di media e bassa gamma sono una delle maggiori fonti di reddito, e questo è tanto più vero per i modelli della serie A14, 4G e 5G (rispettivamente il primo e il terzo telefono più venduto del marchio, con Galaxy S23 Ultra al secondo posto, per dare un'idea).

Ecco perché il lancio del nuovo Galaxy A15 5G (e soprattutto il fratello minore 4G), è così importante per la casa di Seul, e a poco più di un mese dalla comparsa dei primi render, ora il leaker passionategeekz ha pubblicato le specifiche complete (sapete come attivare il 5G sullo smartphone?).

Tra queste, spicca su tutte lo schermo di dimensioni leggermente inferiori, il nuovo SoC, che segnerebbe, stando all'anticipazione, l'addio agli Exynos, e la ricarica cablata a 25W.

Ma non perdiamo tempo e diamo un'occhiata a queste specifiche: