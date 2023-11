Galaxy A15 si mostra senza veli: ordinario ma affidabile

Conosciamo molto bene Samsung nel settore smartphone , e non solo per i suoi modelli top di gamma ma anche per i dispositivi di fascia media e gli entry-level.

Nelle scorse settimane abbiamo già parlato di Galaxy A15, visto che sono trapelate alcune delle sue presunte specifiche tecniche chiave. Nelle ultime ore sono invece trapelati online i primi render, i quali ci mostrano come dovrebbe essere il look del dispositivo di casa Samsung.

Le immagini che trovate in galleria mostrano il design di Galaxy A15: posteriormente vediamo un modulo fotografico costituito da tre elementi, racchiusi in moduli circolari indipendenti tra loro. Anteriormente invece vediamo un display Infinity-U, ovvero la tipologia di display Samsung che prevedono un notch centrale per ospitare la fotocamera anteriore.

Un dettaglio non usuale, almeno per i modelli di Samsung, lo vediamo nella sporgenza dei pulsanti che si trovano sul profilo laterale. Ma oltre agli elementi di design, apprendiamo qualche dettaglio che riguarda anche le specifiche tecniche e software. Stando infatti a quanto emerso, il nuovo Galaxy A15 dovrebbe arrivare sul mercato con Android 13 e One UI 5, e non con Android 14 che proprio negli ultimi giorni è stato distribuito per diversi modelli di Samsung.

Questo potrebbe far storcere la bocca a qualcuno, ma d'altra parte potrebbe essere considerato relativamente nella norma per un dispositivo entry-level. Sotto il cofano sembra confermata la presenza del processore MediaTek Dimensity 6100+, mentre il display dovrebbe avere una diagonale da 6,5" e refresh rate fino a 90 Hz.

Ancora non abbiamo informazioni ufficiali in merito a quando dovrebbe venire presentato il nuovo Galaxy A15. Il prezzo dovrebbe essere invece molto appetibile, visto che si parla di circa 150 dollari.