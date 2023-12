Galaxy A15 senza segreti: ecco la variante attesa in Europa

Samsung sta scaldando i motori per il nuovo anno, quello che si aprirà subito con la presentazione dei suoi nuovi top di gamma, i dispositivi della serie Galaxy S24. Ma non ci sono solo top di gamma in pentola per l'azienda, visto che si sta preparando l'arrivo di un nuovo entry-level. Stiamo parlando di Galaxy A15, un dispositivo che dovrebbe essere lanciato presto da Samsung e per il quale abbiamo già avuto modo di conoscere quali saranno le sue specifiche principali nelle scorse settimane. La novità delle ultime ore consiste in un nuovo leak, che ci mostra come sarà la variante che arriverà in Europa.

Stando alle informazioni appena trapelate online, Galaxy A15 arriverà anche in Europa con una variante LTE e una 5G, probabilmente per accontentare anche chi non necessita del supporto al 5G andando a risparmiare un pochino. Le immagini che vediamo qui sotto e in galleria ci mostrano il look di Galaxy A15, estremamente coerente con quello che abbiamo visto nei leak precedenti. Vediamo un dispositivo che presenta un modulo fotografico con tre sensori posteriori, disposti verticalmente in moduli circolari indipendenti.