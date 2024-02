È tempo di Galaxy A35: spuntano specifiche, immagini e prezzo per l'Europa

Samsung si sta preparando al lancio di due dispositivi con caratteristiche simili e dalle grandi ambizioni, Galaxy A55 e Galaxy A35, ma se del primo conosciamo molti dettagli, il secondo era più sfumato. Almeno finora, perché Android Headlines ha collaborato con @OnLeaks e ha condiviso specifiche, render e persino il prezzo in Europa (se state cercando un Galaxy nuovo, date un'occhiata alla nostra lista dei migliori sul mercato). Partiamo dal design. Stando alle immagini, il telefono sarà molto simile a Galaxy A55, con uno schermo piatto e bordi piatti dotati di angoli arrotondati. Sul retro, possiamo vedere le tre fotocamere allineate verticalmente e il flash LED, nella stessa posizione rispetto a Galaxy A34, mentre non è chiaro se la cover posteriore sarà in vetro o plastica (Galaxy A55 ha il retro in vetro, mentre Galaxy A34 ha il retro in plastica).

Tornando ai bordi, non sappiamo se saranno in plastica o metallo (probabilmente in plastica, mentre Galaxy A55 avrà i bordi in metallo), e dalle immagini possiamo notare anche qui l'implementazione della Key Island di Samsung che ha debuttato alla fine dello scorso anno con Galaxy A15 e Galaxy A25, e che si presenta sotto forma di un rilievo sul bordo, nella posizione in cui si trovano i pulsanti del volume e di accensione. Per il resto, resta invariata la posizione dei pulsanti rispetto al passato, entrambi sul lato destro con il bilanciere del volume sopra al tasto di accensione. Per quanto riguarda i colori, il dispositivo sarà disponibile in quattro varianti "Awesome": Awesome Ice Blue, Awesome Lemon, Awesome Lilac e Awesome Navy.