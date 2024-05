Galaxy A53 festeggia la One UI 6.1, ma non come avreste voluto

Quella di oggi si rivela una giornata importante per tutti coloro che possiedono un Galaxy A53, uno dei dispositivi di fascia media di casa Samsung. L'azienda ha infatti rilasciato l'aggiornamento alla One UI 6.1.

Dunque, anche per Galaxy A53 arriva l'importante update alla One UI 6.1. Purtroppo non arrivano tutte le varie funzionalità AI con questa release della One UI, quelle presentate al grande pubblico con il lancio della serie Galaxy S24 che è avvenuto a inizio anno.