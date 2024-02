Galaxy A55 e A35 pronti a farsi desiderare: ecco come saranno

I modelli in questione sono Galaxy A55 e Galaxy A35 . Di Galaxy A55 già sappiamo un buon numero di informazioni. Alla fine dello scorso anno abbiamo intravisto i primi render , e abbiamo scandagliato la sua presunta scheda tecnica .

Sembra ormai tutto pronto per il lancio della nuova fascia media di casa Samsung . Parliamo ovviamente dei prossimi smartphone della serie Galaxy A del colosso sudcoreano. Se foste alla ricerca di un dispositivo performante dal prezzo contenuto, vi ricordiamo anche la nostra raccolta dei migliori smartphone Android divisi per fascia di prezzo .

La novità delle ultime ore arriva grazie a Evan Blass, noto leaker che negli anni si è rivelato molto affidabile soprattutto quando si parla di smartphone Android in fase di lancio. Le immagini che trovate in basso mostrano il look praticamente completo di Galaxy A55 e Galaxy A35.

Per quanto riguarda Galaxy A55, vediamo come il dispositivo presenterà un design molto coerente con quello che abbiamo visto per gli attuali modelli di fascia media Samsung.

Posteriormente vediamo tre sensori fotografici, ciascuno dei quali è racchiuso in un anello indipendente, e disposti verticalmente in alto a sinistra.