Non solo Galaxy S24: ecco come sarà l'elegante Galaxy A55

L'azienda starebbe infatti lavorando anche a un nuovo modello di fascia media. Parliamo di Galaxy A55 , quello che rappresenterà in pieno la fascia media del mercato e che, proprio per l'equilibro tra performance e prezzo, sarà particolarmente appetibile sul mercato.

Questo nuovo anno inizia col botto per Samsung , visto che il gigante sudcoreano presenterà a breve i nuovi top di gamma Android , i dispositivi della serie Galaxy S24 . Ma non saranno le uniche novità di Samsung in questa primissima parte del 2024.

Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sul dispositivo. Le immagini che trovate in basso mostrano come sarà il design: vediamo dei dettagli in comune con gli altri modelli di fascia media, come i pulsanti in leggero rilievo sul profilo laterale. Ma vediamo anche una gradita novità rispetto al suo predecessore, consistente nel metallo come materiale di realizzazione della scocca.

Questo dettaglio dovrebbe sicuramente contribuire alla percezione premium del dispositivo, anche se ci aspettiamo un incremento di prezzo in parallelo.

Altro dettaglio che potrebbe contribuire all'incremento del prezzo consiste nel processore: si tratterà del Exynos 1480, il primo chip Samsung di fascia media con una GPU basata sull'architettura grafica RDNA2 di AMD.