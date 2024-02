Galaxy A55 è dietro l'angolo: ecco le prime immagini dal vivo

Galaxy A55 è molto simile a Galaxy A54, ma come dicevamo presenta un aggiornamento chiave dal punto di vista dei materiali, in quanto adesso abbiamo un telaio in metallo invece di uno in plastica. Questo semplice ma importante tocco consentirà di migliorare la sensazione di dispositivo premium, e meglio si abbina con il retro in vetro.

Per quanto riguarda le specifiche, Mukul Sharma conferma grossomodo quanto sapevamo in precedenza da altre anticipazioni. Come possiamo vedere, l'aggiornamento più interessante riguarda il SoC, che passerà al chip 1480.

Grazie a una GPU basata sull'architettura grafica RDNA2 di AMD, questo potrebbe essere il chip più potente mai visto su uno smartphone Samsung di fascia media, almeno quando si tratta di giochi.

Altre caratteristiche sono la tripla fotocamera, con un sensore principale da 50 MP, un ultra grandangolo da 12 MP e una macro da 5 MP, accoppiate a una fotocamera frontale da 32 MP.

Galaxy A55 dovrebbe essere dotato di una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica da 25 W, mentre ci aspettiamo che arrivi sul mercato con Android 14 e One UI 6.1, anche se non sappiamo se riceverà almeno alcune delle funzionalità AI del Galaxy S24, per non parlare della promessa di sette anni di aggiornamenti del sistema operativo.