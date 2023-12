Galaxy A55 vuole portare sempre più in alto la fascia media

Samsung è un punto di riferimento assoluto nel settore smartphone, e non solo per i suoi top di gamma, i quali potrebbero non essere adatti alle tasche di tutti. L'azienda è particolarmente apprezzata anche per i modelli di fascia media e medio-bassa.

Questi modelli di smartphone sono tutti inclusi nella grande famiglia dei Galaxy A. Nel corso degli anni Samsung ha dimostrato di curare particolarmente questa serie di smartphone. Da un lato perché presenta dei dispositivi che, pur non essendo di fascia alta, presentano delle specifiche hardware di rilievo e funzionalità software al pari dei top di gamma.