Galaxy A72 chiude in bellezza: arriva Android 14 con One UI 6

Questo infatti vale anche per i modelli di fascia più bassa, come quelli di fascia media. La famiglia Galaxy A di Samsung rappresenta appunto i medio-gamma del produttore sudcoreano. E tra i dispositivi che hanno avuto maggior successo in questo contesto troviamo Galaxy A72 .

Samsung è uno dei produttori che sono maggiormente attenti agli aggiornamenti nel settore degli smartphone, e non solo per quanto riguarda i top di gamma Android .

Torniamo a parlarne perché nelle ultime ore Samsung ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento software per questo modello. Si tratta di un major update, ovvero di un aggiornamento della versione di Android. Arriva infatti l'atteso Android 14, accompagnato dall'ormai nota One UI 6.0.

Le novità sono tante, sia per l'interfaccia grafica che per le funzionalità di sistema, passando anche dal rinnovamento di molte delle app di sistema Samsung.

L'aggiornamento riveste anche una certa importanza perché consiste nell'ultimo update software per Galaxy A72, visto che corrisponde al terzo major update per il dispositivo.

Galaxy A72 infatti venne lanciato nel 2021 con a bordo Android 11. Dopo questo aggiornamento non arriveranno più aggiornamenti di sistema Android, ma soltanto aggiornamenti di sicurezza.

Come è possibile verificare dal sito ufficiale Samsung, il Galaxy A72 gode degli aggiornamenti di sicurezza semestrali. Risulta quindi molto improbabile che il dispositivo riceverà la One UI 6.1 che arriverà con i Galaxy S24.

L'aggiornamento appena descritto corrisponde alla build A725FXXU6EWL4, la quale ha un peso di circa 2 GB ed è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA in Russia. Ci aspettiamo che entro i prossimi giorni arrivi anche in Italia.