L'intelligenza artificiale dei Galaxy non è solo per i telefoni

Una delle caratteristiche più distintive dei Galaxy S24 è il fatto di essere dotati delle funzionalità Galaxy AI, che consentono per esempio di tradurre le chiamate in tempo reale e riassumere le pagine di un sito (nel caso vi siate persi la nostra recensione dell'ultimo top di Samsung, potete trovarla qui).

Ma la casa di Seul ha ambizioni ben maggiori, e ieri ha annunciato che alcune di queste funzionalità supereranno i limiti degli smartphone e arriveranno sugli ultimi auricolari dell'azienda.

Anzi, sono già arrivate, perché in India è in via di distribuzione un aggiornamento OTA che porta la traduzione e l'Interprete in tempo reale su Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds2 e Galaxy Buds FE.

Ma non solo. Samsung ha anche affermato che queste due funzionalità funzioneranno direttamente sui Galaxy Buds, quindi non è necessaria una connessione Internet attiva per usarle.

La traduzione in tempo reale consente agli utenti di vedere la traduzione delle chiamate in tempo reale sugli schermi dei telefoni Galaxy S24 quando parlano tramite Galaxy Buds, mentre l'Interprete "fornisce un'interprete bidirezionale senza soluzione di continuità attraverso l'interfaccia Galaxy Buds".