Galaxy AI arriva sui Galaxy Watch: nuove funzioni e dati più precisi

Samsung , quest'anno, ha impresso un'accelerazione importante all' intelligenza artificiale con il lancio della serie Galaxy S24 , introducendo gli strumenti di Galaxy AI su sempre più dispositivi. A questo proposito, l'IA sta arrivando sui Galaxy Watch , in particolare potenziando le funzioni di salute e di benessere.

IA per consigli più completi

Più precisione nei dati

Inoltre, con Workout Routine sarà possibile combinare vari esercizi per un allenamento personalizzato e passare senza alcuna interruzione all'esercizio successivo. Infine, per tenere traccia dei progressi nella corsa o nel ciclismo, basterà utilizzare Race , che mette a confronto le prestazioni attuali e quelle passate sugli stessi percorsi.

Per quanto riguarda il fitness , le nuove funzioni garantiscono misurazioni intelligenti ed immediate delle capacità fisiche. In questo modo, gli allenamenti saranno più personalizzati.

Samsung si è concentrata anche sul miglioramento dell' algoritmo di intelligenza artificiale del sonno. Difatti, i nuovi indicatori del sonno che sono stati integrati in Sleep Insights offrono un'analisi più dettagliata e accurata della qualità del sonno, in modo da comprendere maggiormente i propri ritmi di sonno veglia e creare abitudini migliori.

Disponibilità

Queste funzioni saranno disponibili sulla futura linea di Galaxy Watch tramite One UI 6 Watch, che debutterà quest'anno. Da giugno, poi, alcuni utenti avranno accesso alla versione beta. Questa versione beta di One UI 6 Watch sarà disponibile per gli utenti di Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro, Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic negli Stati Uniti e in Corea tramite l'app Samsung Members.