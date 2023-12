I Galaxy Book 4 avranno una funzione esclusiva per gestire le chiamate

A rivelarlo è la nuova app Samsung Telefono (SamsungPhone in inglese), appena rilasciata sul Microsoft Store dalla casa di Seul e che consentirà appunto, come suggerisce la descrizione , di fare e ricevere chiamate dal PC, se appartenente alla famiglia Galaxy Book 4 e se connesso a un telefono Galaxy compatibile .

I nuovi Galaxy Book 4 di Samsung rappresentano una famiglia di portatili estremamente promettenti, progettati specificamente per prendere di petto i MacBook, e come questi ultimi saranno dotati di una funzione in stile Handoff per gestire le chiamate.

Dagli screenshot, sembra che l'app visualizzerà una notifica pop-up quando arriverà una chiamata su uno smartphone Galaxy, a cui gli utenti potranno rispondere o meno, e in quest'ultimo caso persino inviare un messaggio rapido.

Il design dell'interfaccia utente richiama quello della One UI, utilizzata su smartphone e tablet Galaxy.

Ma in cosa differisce da Collegamento al telefono? L'app di Microsoft consente infatti già di gestire chiamate e messaggi dal computer attraverso qualsiasi computer Android, quindi non abbiamo una chiarissima idea di cosa proporrà di diverso Samsung Telefono, forse renderà la transizione più semplice e immediata ma al momento non si può sapere.

L'app è disponibile sul Microsoft Store, ma anche se la pagina Web italiana è attiva noi non l'abbiamo trovata sullo Store, in quanto sembra che si possa installare solo su laptop Galaxy Book 4 (o successivi, quindi le generazioni precedenti sembrano tagliate fuori). Noi abbiamo provato a farlo sia su un portatile non Samsung che su un tablet Windows Samsung, ma senza successo.

Samsung sembra quindi sempre più intenzionata a sviluppare un proprio ecosistema in stile Apple, ma certo è uno smacco per i proprietari dei precedenti dispositivi del marchio, che vengono tagliati fuori da questo aggiornamento.

Ricordiamo che la serie Galaxy Book 4 è stata annunciata appena una settimana fa, e comprende quattro portatili con specifiche che vanno dal Galaxy Book 4 Pro 14" con grafica Arc integrata e i nuovi chipset Core Ultra di Intel fino al Galaxy Book 4 Ultra 16" con GPU RTX 4070 di NVIDIA. Prezzi e data di lancio non sono ancora stati comunicati, ma ne sapremo di più a gennaio 2024.