Galaxy Book 4 Ultra si fa desiderare: schermo sublime e specifiche da top

Samsung è un punto di riferimento in tantissimi settore del mercato tech, non solo per quanto riguarda gli smartphone e tablet. Negli ultimi anni infatti l'azienda ha rafforzato la sua presenza nel settore dei notebook .

Nelle ultime ore sono emersi anche dei nuovi dettagli in merito a questo, con Galaxy Book 4 Ultra che si mostra con una scheda tecnica davvero interessante. Secondo il leaker cinese Tech_Reve infatti, gran parte degli sforzi di Samsung saranno concentrati sull'aspetto del display per Galaxy Book 4 Ultra. Andiamo a vedere insieme cosa è trapelato:

Display : touchscreen Super AMOLED da 16" con risoluzione QHD+ (2.880 x 1.800 pixel) e refresh rate di 120Hz

: touchscreen Super AMOLED da 16" con risoluzione QHD+ (2.880 x 1.800 pixel) e refresh rate di 120Hz Processore : Intel Core i9 185H / Intel Core Ultra i7 155H, con fino a 16 core (6 + 8 + 2 core), fino a 22 thread, clock di base di 3,8 GHz, clock boost fino a 4,80 GHz, 24 MB di cache L3 e TDP da 28 W

: Intel Core i9 185H / Intel Core Ultra i7 155H, con fino a 16 core (6 + 8 + 2 core), fino a 22 thread, clock di base di 3,8 GHz, clock boost fino a 4,80 GHz, 24 MB di cache L3 e TDP da 28 W RAM : 32 GB LPDDR5X (7.467 MHz)

: 32 GB LPDDR5X (7.467 MHz) Memoria interna : 1 TB SSD PCIe 4.0 NVMe

: 1 TB SSD PCIe 4.0 NVMe GPU : NVIDIA GeForce RTX 4070 con VRAM GDDR6 da 8 GB / NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB di VRAM

: NVIDIA GeForce RTX 4070 con VRAM GDDR6 da 8 GB / NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB di VRAM Connettività : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Audio : audio ad alta risoluzione, quattro speaker AKG

: audio ad alta risoluzione, quattro speaker AKG Porte : una porta USB 3.2 Gen 2 Type-A, due porte Thunderbolt 4, una scheda microSD

: una porta USB 3.2 Gen 2 Type-A, due porte Thunderbolt 4, una scheda microSD Peso : 1,83 kg

: 1,83 kg Webcam: 2 megapixel

Insomma, appare evidente che Samsung intenda davvero puntare in alto con la variante Ultra del suo nuovo Galaxy Book 4.

Vediamo come, in ogni comparto, l'azienda non intenda risparmiarsi. Si tratta sostanzialmente della naturale evoluzione del Galaxy Book 3 Ultra arrivato lo scorso anno, il quale ha dimostrato di poter tenere testa ai prodotti di fascia più alta che troviamo in ambiente Windows.

Per questo ci aspettiamo che il prezzo non sarà assolutamente basso. Ancora non conosciamo la data esatta, ma gli ultimi rumor indicano che il lancio dovrebbe avvenire proprio in questo mese di dicembre. Oltre alla variante Ultra dovrebbero arrivare anche Galaxy Book 4, Galaxy Book 4 360, Galaxy Book 4 Pro, Galaxy Book 4 Pro 360.