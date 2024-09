Benvenuto Galaxy Book5 Pro 360: il portatile Copilot+ con AI e potenza da vendere

Samsung non è attiva solo nel mondo smartphone (ecco i migliori smartphone Samsung se siete curiosi). L'azienda conferma la sua presenza anche nel segmento dei notebook (vi ricordiamo la nostra raccolta con i migliori notebook del momento), lanciando un nuovo modello di fascia alta. Galaxy Book5 Pro 360 è ufficiale , e allora andiamo a vedere le sue caratteristiche tecniche .

Galaxy Book5 Pro 360: Copilot+, IA e tanto altro

Il nuovo Galaxy Book5 Pro 360 è un PC certificato Copilot+ (ecco cosa sono i PC Copilot+). Il dispositivo arriva sul mercato con una rilevante dose di intelligenza artificiale, e di funzioni a essa connesse, e una scheda tecnica di tutto rispetto.

Sotto al cofano troviamo un processore Intel Core Ultra (Serie 2). Questo presenta una Neural Processing Unit (NPU), che è il componente maggiormente deputato a supportare le funzioni basate sull'intelligenza artificiale, consistentemente più performante di quella che troviamo nella serie precedente del processore.

L'IA del nuovo Galaxy Book5 Pro 360 andrà a supportare più di 300 funzionalità software dedicate, e almeno 100 app per la creatività, la produttività, il gioco e l'intrattenimento. Proprio a proposito di funzionalità, andiamo a vedere quali saranno le più interessanti:

Galaxy AI garantirà un dialogo continuo con l'IA. Si tratta della versione ottimizzata per PC che troviamo anche sui più recenti top di gamma Samsung.

garantirà un dialogo continuo con l'IA. Si tratta della versione ottimizzata per PC che troviamo anche sui più recenti top di gamma Samsung. I risultati basati sull'intelligenza artificiale di Cerchia e Cerca con Google.

con Google. La funzione Assistente Chat , la quale permette di incrementare la velocità nella digitazione, ottimizzare le conversazioni con le risposte suggerite, supportare le traduzioni e non solo.

, la quale permette di incrementare la velocità nella digitazione, ottimizzare le conversazioni con le risposte suggerite, supportare le traduzioni e non solo. Funzione Traduzione Live .

. La funzione Assistente Trascrizione per convertire le riunioni registrate in note e riassunti scritti.

Il comparto del display offre un pannello Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster e lo schermo multi-touch a 10 punti. Il refresh rate può arrivare fino a 120 Hz, e supporta la S Pen di Samsung.

Sul fronte della connettività spicca il supporto al Wi-Fi 7, mentre per il comparto batteria troviamo un modulo che promette una giornata di autonomia con uso standard, e fino a 25 ore di riproduzione video con una singola carica. Per la ricarica troviamo la funzione Super-Fast Charging.

Il comparto audio è animato da quattro speaker con Dolby Atmos, e woofer potenziato per evidenziare i bassi. Il design, che possiamo scorgere nelle immagini in basso, è stato rivisto e ottimizzato rispetto alla generazione precedente per favorire la portabilità.