Galaxy Buda FE quasi ufficiali: le novità più importanti

Le novità riguardano delle conferme in merito al presunto design delle cuffie. Come emerso qualche giorno fa, le nuove Galaxy Buds FE saranno di tipo in-ear, con un'area centrale e leggermente concava sul padiglione per permettere le gesture con il dito. Ci saranno solo due varianti di colore: nera e bianca, quelle che appunto vedete nelle immagini in galleria.

Dal punto di vista tecnico, le nuove Galaxy Buds FE avranno un nuovo driver audio da 12 mm, il quale dovrebbe garantire una resa particolarmente consistente dei bassi.

Non si hanno informazioni sull'autonomia, ma dalle immagini vediamo i classici pogo pin per l ricarica delle cuffie, mentre il case ha la porta USB-C.

Uno degli aspetti più interessanti delle nuove cuffie Samsung dovrebbe essere il prezzo, particolarmente aggressivo, visto che si vocifera una debutto in Europa a 88,90€. Torneremo ad aggiornarvi non appena sapremo la data di lancio.