Presto potrete collegare tante Galaxy Buds2 Pro alla stessa TV

Samsung ha appena annunciato un importante aggiornamento per i suoi Samsung Galaxy Buds2 Pro, che presto supporteranno Auracast. Per chi non sapesse di cosa parliamo, Auracast è il nome di una delle più recenti tecnologie di trasmissione audio: fa parte delle innovazioni rese possibili dal LE Audio (Low Energy Audio) e permette di trasmettere lo stesso segnale a più dispositivi contemporaneamente.