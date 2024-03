Galaxy Buds 2 Pro si aggiornano con l'Auto Switch: a cosa serve

La novità arriva con la versione R510XXUOAXB4 del firmware per Galaxy Buds 2 Pro, e dovrebbe funzionare anche quando le cuffie sono connesse a Galaxy Book 3 e Galaxy Book 4 . Per la compatibilità è necessario che i dispositivi connessi alle cuffie siano aggiornati alla One UI 4.1.1 (o successiva) e abbiano l'app Continuity Service (versione 1.2.16 o successiva).

Oltre a questa novità, l'aggiornamento appena descritto introduce anche dei miglioramenti all'affidabilità e alla stabilità della connessione tramite Auracast su Galaxy Buds 2 Pro.

L'aggiornamento rilasciato da Samsung per le sue Galaxy Buds 2 Pro è attualmente in fase di distribuzione automatica in Europa, e dunque anche in Italia. Ha un peso di circa 6 MB, ci aspettiamo che il rollout si completi nel giro dei prossimi giorni.