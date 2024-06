Le Galaxy Buds 3 saranno le AirPods di Samsung

Da diversi anni Samsung rappresenta un punto di riferimento anche nel settore dei prodotti audio, e anche per le cuffie true wireless . Conosciamo molto bene le diverse generazioni di Galaxy Buds , e la terza è alle porte.

L'immagine che trovate in basso rappresenta il nocciolo della questione. Si tratta di uno screenshot trapelato dall'app Galaxy Wearable, quella che permette la sincronizzazione e la gestione di tutti gli accessori smart di Samsung, come cuffie true wireless e smartwatch. E nella lista dispositivi compatibili troviamo anche Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro.

Sapevamo già che sarebbero arrivati due modelli, come per le generazioni precedenti, ma quello che non sapevamo è che le nuove Buds 3 avranno un design molto meno "Buds" e molto più "AirPods".

Dallo screenshot vediamo infatti un'icona associata a Buds 3 e Buds 3 Pro che mostra un design che prevede l'asticella prolungata verso il basso, proprio come quello che da sempre caratterizza le AirPods di Apple.

Secondo i rumor finora trapelati, le nuove Buds 3 dovrebbero proporre anche dei LED sull'asticella delle cuffie. Questa striscia LED dovrebbe chiamarsi Blade Light e non è chiaro a cosa servirà. Si ipotizza che Samsung potrebbe sfruttarla per mostrare lo stato di carica della batteria, e specifiche animazioni durante l'ascolto di contenuti musicali.

Con questo nuovo design potrebbero arrivare anche delle migliorie hardware, visto che l'asticella potrebbe offrire lo spazio necessario a implementare una batteria più grande. Su questi aspetti ancora non vi sono conferme.

Il lancio delle nuove Galaxy Buds 3 dista circa un mese. La loro presentazione dovrebbe avvenire il prossimo 10 luglio, durante il Samsung Unpacked, in cui il colosso sudcoreano presenterà diverse novità in termini di prodotti, tra cui i nuovi pieghevoli e i suoi nuovi smartwatch di punta.