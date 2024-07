Da qualche settimana ormai sappiamo che il nuovo design dei prossimi auricolari di Samsung sarà un po' meno "buds" e un po' più "pods", in quanto abbandoneranno il classico design che le ha sempre caratterizzate per abbracciare lo stile degli AirPods. Questo vale sia per Galaxy Buds 3 che per Galay Buds 3 Pro, che verranno presentate insieme il 10 luglio, in contemporanea con Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Ring e i nuovi Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch Ultra.

Ora, grazie al leaker Ice Universe, abbiamo modo di vedere i Galaxy Buds 3 Pro per la prima volta dal vivo insieme alla confezione di vendita, confermando che quelle strisce che si trovano sullo stelo sono effettivamente LED. La conferma deriva dal fatto che in un'immagine, quella di copertina, sono accese, mentre in un'altra, quella qui sotto, sono spente. Purtroppo non abbiamo la minima idea della loro funzione. Forse per indicare lo stato di carica? O, ci stiamo lanciando in pura speculazione, per dare dei segnali luminosi un po' come i LED sul retro dei telefoni Nothing? Al momento non è possibile saperlo. L'immagine qui sotto però mostra un altro dettaglio: il sistema di Fast Pair di Samsung, il che implica che probabilmente gli auricolari non adotteranno quello di Google, almeno con i telefoni dell'azienda.

Per quanto riguarda altri particolari, possiamo notare gli accenti in arancione e blu, e, oltre alla spiccata somiglianza con gli AirPods di Apple, la colorazione grigia che al momento è l'unica apparsa nelle immagini trapelate. In un'altra immagine viene mostrata la confezione di vendita nera, che non rivela granché. Per vedere tutte le immagini disponibili, vi rimandiamo alla galleria in fondo all'articolo. Come abbiamo già avuto modo di vedere, i Galaxy Buds 3 avranno un design simile, e su Instagram è apparsa per la prima volta la confezione di vendita, sia della colorazione bianca che di quella grigia. Quindi per questo modello sembra che siano previste almeno queste due tinte.

Ricordiamo che Samsung ha lanciato una promozione per il lancio dei nuovi Galaxy, che consente di ricevere un buono da 50 euro per l'acquisto dei dispositivi e la possibilità di vincere un Galaxy Tab S9 FE+. Per partecipare, registratevi a questo indirizzo.