Galaxy Buds 3 avranno un nuovo design, e non sarà fine a sé stesso

Stando a un'anticipazione di Chosun Media , portale di informazioni coreano, i nuovi Galaxy Buds 3 / Buds 3 Pro presenteranno miglioramenti nella qualità del suono , nuove funzioni IA e soprattutto un nuovo design per la prima volta da 5 anni (a proposito, se state cercando un nuovo paio di auricolari , date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori ).

Tenetevi forte, perché per i prossimi Galaxy Buds 3 Samsung ha intenzione di cambiare passo e presentare un aggiornamento molto importante.

Il nuovo design consentirà un migliore isolamento acustico

Per questo nell'articolo si ipotizza che i nuovi Galaxy Buds 3 potrebbero avere una forma allungata , ma non ci sono dati a supporto.

Lee Hae-in, autore dell'approfondimento, dichiara come gli ingegneri di Samsung abbiano individuato nella forma a stelo di questi ultimi uno dei fattori decisivi , in quanto consentirebbero di avvicinare maggiormente i microfoni alla bocca dell'utente.

Secondo l'articolo , l'obiettivo principale sarà migliorare la qualità in chiamata, leggermente inferiore a quella dei concorrenti più importanti, gli AirPods.

Questa non sarà una scelta solo stilistica , ma avrà il preciso obbiettivo di "migliorare significativamente" le prestazioni per quanto riguarda la cancellazione attiva del rumore (ANC) e la qualità del suono .

Non solo, ma anche una batteria più grande e nuove funzioni IA

Nell'articolo si parla anche di una batteria di dimensioni maggiori, probabilmente possibile grazie al nuovo formato, ma soprattutto necessaria per le nuove funzioni IA.

Già gli attuali Galaxy Buds sono stati aggiornati con le ultime novità legate all'IA di Samsung, ma i Galaxy Buds 3 porteranno questi strumenti a un livello successivo.

Purtroppo non vengono condivisi ulteriori dettagli, ma viene evidenziato nuovamente come questa potrà essere un'altra conseguenza del nuovo design, in quanto secondo diversi analisti il formato attuale limita la disponibilità di funzioni IA.