Galaxy Buds FE: conferme sul nome e design svelato

Si tratta delle Galaxy Buds FE , ovvero delle Galaxy Buds in vesti Fan Edition . Samsung ha avuto un approccio simile riguardante la Fan Edition con i suoi smartphone e tablet . Ora sappiamo che è pronta a farlo anche con le cuffie true wireless.

Stiamo parlando della serie Galaxy Buds , quella che ormai ospita modelli di cuffie sia di fascia media che di fascia alta. E proprio a proposito di questa serie sappiamo che sta per arrivare un modello inedito .

Samsung è un protagonista in molti settori del settore tech, e oltre a esserlo in quello degli smartphone sappiamo che l'azienda sudcoreana lancia periodicamente modelli di cuffie true wireless .

Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano il look in anteprima delle nuove Galaxy Buds FE. Le immagini sono trapelate dal manuale utente che, forse accidentalmente, è stato pubblicato online prima del lancio delle nuove cuffie. Dal manuale abbiamo conferma sul nome ufficiale delle Galaxy Buds FE.

Nel documento non troviamo particolari dettagli che indicano quali potrebbero essere le specifiche tecniche delle nuove cuffie Samsung. Dalle immagini capiamo che il design sarà leggermente rivisto rispetto alle generazioni precedenti di Galaxy Buds, con il padiglione delle cuffie strutturato su più livelli e l'area per le gesture touch leggermente concava.

Al momento non sappiamo quando potrebbero arrivare le nuove Galaxy Buds FE ma siamo portati a pensare che Samsung le presenterà ufficialmente insieme al nuovo Galaxy S23 FE.